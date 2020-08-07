前高雄市長韓國瑜被罷免後，返鄉過著愜意生活，昨被拍到在雲林野生照，看來氣色不錯。而久未公開露面的妻子李佳芬近況也曝光了！「最強菜農」林佳新轉貼照片，發現李佳芬不僅神采奕奕、滿臉笑容，還招待孩童吃石頭燒烤。有網友看了不禁說，感動，看到眼眶熱熱的。

雲林縣社會關懷協會暑假照顧班主要是協助照顧新住民及弱勢家庭子女。以臉書貼文，感謝李佳芬及林佳新招待孩童吃石頭燒烤。

林佳新晚間在臉書感慨說，不是他不拍照，他是擔心怕有他，讓孩子們被抹黑，林佳新直言，「我一直覺得台灣人很多人很『賤』」，並反問「你有說過：ㄟ越南啊，阿陸仔，黑人ㄟ以上這種話嗎？」那身為華人在外被歧視也是剛好吧。也就知道這些孩子是外配姐妹生的，還是單親，可見在台灣這個充滿假掰的社會要生存多困難。所以他每次總帶著女兒們參加，因為要她們知道這個觀點「我們沒資格歧視任何人」。

林佳新轉貼照片後，韓粉也眼尖發現和大家合影的李佳芬神采奕奕。網友表示，「有看到就會覺得安心，只希望佳芬姐過得好。」、「很高興佳芬姐變胖了一點。」

(中時新聞網)