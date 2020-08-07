立委助理林家騏及丁復華 羈押禁見確定

林偉信／台北報導

立委趙正宇的助理林家騏，及廖國棟立委助理丁復華，遭北院裁定羈押禁見，林及丁都提抗告，辯稱沒有串供可能，丁還說不可能棄家中稚子及老母逃亡，但高院認為他們的抗告沒有理由裁定駁回，2人遭羈押禁見確定。

林家騏抗告主張，沒公務員身分，不可能觸犯貪污治罪條例，又僅身為國會助理，也不可能主管或監督「四通草案」，但高院認為他是趙正宇的辦公室主任，受其指揮監督，且長期以主任身分對外接洽，此部分主張即非有理由。

林也說相關人等都已傳喚、證據已經保全，無勾串共犯、湮滅證據之虞，且其有固定住居所，又與家人同住，沒有羈押必要等語，高院斟酌案情未明而需要查證，林涉犯重罪，若勾串、滅證對偵查影響極大等眾多因素，仍認有羈押之必要。

丁復華抗告主張無證據顯示其有直接收受款項，但高院考量丁復華與共同被告、證人間，所述互不一致，然彼此隸屬、互有親誼、利害關係，具備勾串高度誘因，審酌其涉犯重罪，供述避重就輕又與重要同案被告不符，顯有事實足認有勾串共犯或證人之虞，而有詳加查證並防止勾串之必要。

(中時 )