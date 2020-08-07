苗栗縣南江休閒農業區發展協會，將於8月15、16日舉辦地景藝術節系列活動，歡迎民眾走進慢城共襄盛舉。（南江休閒農業區發展協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣南江休閒農業區發展協會，將於8月15、16日舉辦地景藝術節系列活動，歡迎民眾走進慢城共襄盛舉。（南江休閒農業區發展協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣南江休閒農業區發展協會，將於8月15、16日舉辦地景藝術節系列活動，歡迎民眾走進慢城共襄盛舉。（南江休閒農業區發展協會提供／巫靜婷苗栗傳真）

炎炎夏日來南庄玩最避暑，苗栗縣南江休閒農業區發展協會，將於8月15、16日舉辦地景藝術節系列活動，除了邀請歌手、舞團表演，還有在地農特產品展售、蝴蝶生態導覽、DIY及闖關活動等，另外休閒農業區捐出自產南瓜義賣，所得將全數捐給華山基金會南庄站，歡迎民眾攜家帶眷共襄盛舉。

苗栗縣南庄鄉往蓬萊方向，苗124線過了南庄大橋後，就進入南江村一帶，南江地區是南庄鄉的美食產地，由於地形條件加上乾淨山泉水，孕育許多高冷蔬菜、美味農產，就連南庄知名的鱒魚料理也是在此養殖。

為了讓南江地區好山好水及農特產品讓更多消費者看見，南江休閒農業區發展協會，將在8月15、16日於南江休閒農業區旅遊中心，舉辦地景藝術節暨特色農產品推廣系列活動，歡迎民眾走進國際慢城「南庄」，品味特色美食。

協會表示，活動包含在地小農農特產展售、咖啡產銷班咖啡介紹、農產品DIY、南江蝴蝶生態導覽解說、闖關遊戲等，有機會領取限量農特產兌換卷200元，現場也邀請樂團駐唱、原住民舞團表演。

另外，南江休閒農業區為展現地方人文及社會責任，兩日活動將不定時舉辦義賣會，義賣所得全數捐給華山基金會。

(中時 )