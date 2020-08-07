中國在經濟、科技各方面追趕美國，引來美國近年來對華掀起圍堵、封殺等行動。不過，據日本官方科學技術學術政策研究所今(7)日公佈的調查結果顯示，40年以來，中國在自然科學領域的論文數量首次超越美國，躍居全球第一。

據日本《產經新聞》報導，科學技術學術政策研究所對每年發表的160萬份英文論文進行了審查和分析，與10年前的情況進行對比。

從2016年至2018年間的平均論文數量來看，原本居第二位的中國為30.5927萬份，超過了自有記載數據的1981年以來一直居第一的美國，而美國數量為28.1487萬份。第三位和第四位分別是德國和日本。

20年前，中國自然科學論文數量僅列全球第九。調查結果還稱，不僅是在論文總量上，中國論文被其他論文引用的次數，以及高質量論文的數量也在緊追美國。

報導指出，中國自然科學論文數量猛增的背後，是政府制定了《科學進步法》以及積極對科學研究進行預算投入。

科學技術學術政策研究所分析稱，2000年以來，中國的大學經費增長了10.2倍，美國則增長了1.8倍。此外，大量赴美留學的中國學生回國後，充分利用留學時期成果產出了大量論文。這些都推動了中國自然科學論文數量的大幅增長。

(中時新聞網)