據南韓《朝鮮日報》7日報導，美國總統川普被問到「如果連任，最先要做的事情是什麼」，他回應說是重建美國經濟，以及提高同盟國防衛費分擔金。關於同盟國，川普反覆提到：「他們多年來占了我們（美國）不少便宜（ripped us off）。欠款（delinquent）不支付分擔金」，「必須付錢」。

在5日的採訪中，記者提問：「第二任期最先要做的事情是什麼」，川普稱：「創造更好的經濟」，「我們（美國）將重新成為優秀的製造國，我將會從包括同盟國在內占了我們這麼多年便宜的國家討回美國企業和貿易。」在接下來的3分多鐘時間裡，川普一直在聲討同盟國。

川普表示：「我們為他們提供軍事保護，他們卻在貿易和軍事方面利用我們」，「因為有的時候，他們不支付軍事費用。」他還表示：「為什麼我們要保護其他國家，還不能收取相應的費用」，「他們在貿易上利用我們，我們卻什麼都得不到。」

據《朝鮮日報》報導，川普尤其就最近決定的縮減駐外美軍一事表示：「德國滯納分擔金。欠了我們數十億美元」，「德國是富裕的國家，應該付錢。」川普當天雖然沒有具體提到韓國，但輿論持續認為，在美韓防衛費分擔金的談判中，川普可能會祭出縮減駐韓美軍的籌碼。

當天，美國國防部長艾思博出席由美國智庫主辦的「Aspen戰略論壇」稱：「我們一直主張公平的分擔金是（各國GDP的）2％左右，坦白說我認為，國家越富有，金額就應該越高，這是合情合理的」，「無論在亞洲還是在其他地方，我們都向同盟國闡明了這一標準。」

此外，民主黨準總統候選人、前副總統拜登方面的人士當天出席同一活動表示，應恢復和加強同盟關係。拜登陣營的外交政策首席顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken）

表示：「如果拜登當選，將給（美國）同其他民主國家的同盟和夥伴關係重新注入活力，開始重建美國國力的基礎。」

(中時 )