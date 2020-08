宏達電宣布與RYOT Studio(屬於Verizon Media旗下、曾獲奧斯卡獎提名及艾美獎的創新內容工作室)、超現實博物館(Museum of Other Realities;MOR)、XR募資平台Kaleidoscope,以及倫敦時尚學院的時尚創新中心(Fashion Innovation Agency;FIA)聯手,首次在舉辦VR時裝秀《The Fabric of Reality》。

宏達電表示,VR時裝秀The Fabric of Reality將在超現實博物館(Museum of Other Realities ;MOR)的實境平台內展出,展出時間於7月29日開始,為期一年,超現實博物館(MOR)為多人共享的藝術展示體驗空間,可直接試穿獨家訂製的秀服、也能進入秀場後台,參觀者順著虛擬紫色T台直達展覽主會場,可從3個入口分別通往3組不同設計師與VR藝術家攜手打造的「故事世界」。

而3組參與這次VR時裝秀的設計師,分別為剛取得碩士學位的Damara Ingles、結合科技與服裝的設計師Charli Cohen,以及女裝設計師Sabinna Rachimova。

宏達電表示,Damara Ingles甫取得倫敦藝術大學時尚媒體實踐與評論碩士學位,在VR服裝秀中,與曾受漫威和迪士尼委託、為《奇異博士》和《一級玩家》等創作VR 藝術的Sutu(又名 Stuart Campbell)打造雕塑服裝、探索自然宇宙。

Charli Cohen則在倫敦推出高科技服裝品牌,近期並Reebok合作開發運動鞋,在VR服裝秀中,與曾和華納兄弟、迪士尼及卡通頻道合作的虛擬圖像設計師Ana Duncan合作,推出結合VR與卡通人物蛋黃哥的虛擬服飾。

Sabinna Rachimova畢業於英國中央聖馬丁藝術與設計學院,曾短暫任職於Christian Dior、Mary Katrantzou等知名品牌,其後她別以自己的名字推出品牌,以獨特手工藝、輪廓及強烈的調色聞名,在這次的VR時裝秀中,與VR藝術家Vrhuman(又名 Vladamir Ilic)透過時尚重新連結、認識周圍環境。

宏達電表示,自8月18至31日在VIVELAND開放雅虎奇摩會員體驗虛擬時裝秀,出示雅虎奇摩App即可免費入場。

(工商 )