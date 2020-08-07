何戎和老婆Kelly同為電台主持人，私下時常和湯志偉相約大啖美食，驚訝湯的食量驚人，時常一桌人已吃飽，湯仍然繼續吃，偏偏他還吃不胖。父親節將至，湯志偉上Kelly的節目分享往事，回憶童星時期，最期待回家父親為他煮各式麵料理，包括大滷麵、炸醬麵都是爸爸拿手菜，如今湯志偉思念父親，也開始經營「爸醬麵」品牌。

湯志偉對台灣小吃美食如數家珍，時常跟妻子Juby，安排美食之旅，像是滷肉飯之旅，一天內接連吃多家滷肉飯，在比較哪一家最好吃。另外節目中聊到，網路流傳一段過去湯志偉接受崔苔青訪問影片，他表示長大以後要當科學家，沒想到長大後他成為一名演員。

平時忙碌的何戎夫妻，終於找到機會慶祝父親節，今入住位於台北的飯店展開「偽旅行」，全家人吃大餐犒賞一年來辛勞的何爸爸。何戎跟Kelly同時在幸福電台主持廣播節目，週一到五早上8點到10點是何戎的「幸福聯何國」，週六、日早上10點到12點則是Kelly主持的「幸福女王」。

何戎攜家帶眷住飯店慶祝父親節。（何戎提供）

受Kelly邀請，湯志偉上節目分享父子情。（Kelly提供）

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