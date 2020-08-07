新北市中和區里長共同邀請所有里民一起探索爸爸的重要「密碼」。（雙和醫院提供）

父親節前夕，新北市中和區里長朱榮凱、林達、范榮豐、陳炳男、童宥翔、簡健翔、張宗正、鄭經美、簡美蓮、陳盈君等10位里長一人一提問，共同邀請所有里民一起探索爸爸的重要「密碼」。

雙和醫院的專業醫師更為爸爸最重要的腰圍數字解密，同時體育系的童宥翔里長發揮所長，設計「健康放鬆五招」，帶領所有里長示範，里長們也鼓勵大家把3倍券當孝親券，一起關心爸爸的健康並祝福天下的爸爸們健康快樂。

雙和醫院家庭醫學科徐于涵醫師表示，許多慢性病的發生，與日常的生活息息相關。現代人普遍有「代謝症候群」狀況，簡單來說就是「三高一胖」―高血脂、高血壓、高血糖，再加上肥胖。世界衛生組織 WHO 的定義，代謝症候群並不是疾病，而是「不健康」的訊號，主要是生活習慣不良。研究結果顯示，有代謝症候群者，罹患第二型糖尿病的風險會增加5倍，5到10年內患心血管疾病的風險增加2倍。

由於早期症狀並不明顯，一般人平時未培養健康生活習慣，忽略定期健康檢查，等到症狀發生，往往已經傷害身體的功能，甚至產生嚴重的併發症，導致疾病的發生，影響病人及家屬的生活品質。

除了上述要幫爸爸注意代謝症候群外，泌尿道問題也是很重要。泌尿科鄒凱亦醫師強調，男性在30歲後，睪固酮的濃度會逐漸下降，如果降到標準值以下，便容易出現「睪固酮低下」的臨床症狀，俗稱「男性更年期」。影響睪固酮下降的因素：除了年齡增長外，是否有代謝症候群、不健康的生活形態及慢性疾病，使得男性更年期提早來臨。改善的方式要多運動、充足睡眠以及放輕鬆。

(中時 )