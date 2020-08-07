中研院歐美所副研究員、交大副教授王智明感慨台灣政府對陸生毫無正義可言，但台灣社會不是只有討厭大陸的覺青，也有許多主張兩岸平等交往、和諧互助的老百姓；台灣人莫忘民主守護的根本價值就是「做人的道理」，「我們不能為了當台灣人，而忘記了當人。」他向政府呼籲「教育平權，全數回台」，也呼籲其他學界同業站出來說幾句公道話，反抗霸道；更以哈佛大學為例，提醒大學校長們履行與陸生之間的教學契約，要求行政單位改弦易張，否則不惜提告。

今年2月就以「救無別類，應物無傷，別以防疫包裝歧視」在媒體發表文章的王智明，參加7日境外生權益小組教育部前抗議，表示自己是以「老師」的身份發言，「因為對老師來說，學生沒有國籍之別，只有好學生，壞學生的差別，只有教得來的和教不來的區別。我們不會把學生依政治偏好和國籍不同，分成三六九等，區別對待。那是政治的操作，不是教育的精神。」

王智明說，學生既然繳了學費，成為我們的學生，學校就得要提供相應的教育，這是學生的基本權利，也是學生與學校之間的契約關係。他舉例美國政府之前要求秋天所有留美的國際學生「若是學校無法恢復正常上課，學生就得要離開美國」，哈佛大學與相關院校氣得決定控告主管單位ICE，迫使美國政府收回成命。台灣的大學校院及教育部也可以仿效提出行政救濟，力爭要求陸委會放寬規定；大學校長們也應要求行政單位改弦易張，否則不惜提告。

王智明說，自稱民主自由的台灣民眾，如果曾經支持過「婚姻平權」和「多元家庭」，那麼也該支持「教育平權，全數返台」的訴求，因為這就是人權、就是民主。許多批評陸生返台的論調不外事「批評台灣前，請先批評中國；不喜歡台灣，就請離開」。這兩點根本是極不入流的自我辯護，顯現台灣的墮落與沉淪。試問如果批評中國就能夠解決問題，還淪得到他們狗吠火車嗎？難道陸生離開台灣，台灣的高教就能突飛猛進，民主就能萬壽無疆嗎？

王智明痛批台灣社會的墮落，在兩岸對抗的前提下，不只將中國妖魔化，更將中國人民與陸生「異己化」，完全無視兩岸民間交流三十年以來的成果與情感現實。台灣社會不是只有討厭大陸的覺青，也有許多主張兩岸平等交往，和諧互助的老百姓。台灣公民不該讓那些滿懷惡意的極端分子代言，讓別人認為台灣人都是這個樣子的。

王智明說，「做人的道理」才是民主所要守護的根本價值，不能為了當台灣人，而忘記了當人，背棄了做人的道理。他認為公眾在陸生議題上的懦弱與無感，恰恰說明了我們不過是民主與人權的侏儒，缺乏求是的心胸，也不具正義的品格。他特別希望學界放下黨派之見，為境外生、為教育和社會站在一起。

(旺報 )