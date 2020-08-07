生產豆腐、豆花等產品的中華食（4205）7日公布半年報，2020年上半年合併營收7.98億元，年增5.14％；稅後淨利1.58億元，年增27％；每股稅後盈餘1.96元，亦高於去年同期的1.55元。營收、獲利、EPS全數創下歷史新高紀錄！

中華食表示，上半年主要由於原料成本比去年低，加上明星商品「雞蛋豆腐」等高毛利產品銷售佳，帶動上半年毛利率提高至41.38％，比去年同期明顯增加4.89個百分點，也因為疫情關係，上半年民眾居家料理需求提高，B2C銷售部分表現也有成長。

此外，近期在暑假出遊及餐飲消費旺季加持下，也帶動業績提升。中華食7日同步公佈7月合併營收1.51億元，創歷來同期新高，年增2.94％。累計1～7月合併營收9.49億元，年增4.79％。

中華食成立於1980年，以生產黃豆加工食品為主，主要產品有豆腐類，如火鍋豆腐、家常豆腐、涼拌豆腐、雞蛋豆腐、有機豆腐、板豆腐、黃金豆腐、油豆腐、凍豆腐；其次是甜點類，如豆花類（花生、水果風味）、檸檬愛玉：另有火鍋料，銷往各大火鍋店通路。

從往年營運表現來看，中華食通常在每年冬天、夏天兩季，業績表現特別突出，冬天主要是因火鍋等餐飲需求，夏天還有豆花、愛玉等點心類挹注，據悉現在部分手搖飲料也會將豆花、愛玉等結合在飲品中，整體7、8月營運表現看佳。

(工商 )