全球矚目的美國總統大選將於11月初登場，雖然美國總統川普民調一直落後民主黨對手拜登，不過最近民調川普有逐漸與拜登縮小的趨勢。但對此，資深媒體人楊世光分析美國各州的民調，和選舉人票的計算發現拜登已握有超過當選門檻的選舉人票票數，大膽直言民主黨總統候選人拜登「已經贏了」。

陽世光在網路節目「楊世光在金錢爆」表示，目前拜登和漢川普之間的民調是50%對42%，但現在只剩下88天，按照過去的經驗，這種差距是較偏大的。楊是光秀出一張美國選舉地圖，並分析，美國選舉是按各州選舉人票，以多數決以絕對票數來進行判斷，他觀認為，目前拜登已經掌握絕對優勢了，且誤差值低於兩個標準差，也就是勝券在握。

楊世光指出，美國選舉人團的538張選舉人票中拜登現在已經確認到手的是176票，而拿到270票就過半了，也就是說拜登已經拿到當選美國總統三分之二的確定票數。另外，拜登還握有包括極大優勢的40票，和明顯領先的67票，加起來目前拜登手上已經有283張選舉人票，離270票的過半，其實是已經當選了。

楊世光也舉例幾民調仍在拉鋸個州的狀況，他指出，甚至拜登可能拿到超過300張以上選舉人票，也就是雖然民調差8個百分點，但從各州的民調，跟選舉人票的計算，目前拜登的優勢是絕對性的，是一個壓倒性的勝利

相較於拜登，川普在538張選舉人票中，絕對到手的，目前只有65張，具有絕對優勢的6 張，相對優勢的30張，加起來目前川普掌握的選舉人票只有101張。楊世光對美國選舉地圖進行分析，指出塗上咖啡色的州的是目前民調目前並不清楚，但可以看到有許多當初上次川普選舉的大票倉，川普都和拜登陷入拉鋸，楊世光還認為，按照目前的數據來看，川普已經沒有希望。

(中時新聞網)