中信兄弟主場迎戰樂天桃猿，兩隊呈現精采的投手戰，不過挑戰10連勝的洋投德保拉失利，由於隊友打線熄火，最後由桃猿以4比1贏球，桃猿拿下3連勝，而兄弟則吞下4連敗，是本季最長。

德保拉在上半季球還很彈時，就已經持續連勝狀態，不過下半季換球之後，隊友的火力也下降，投7.2局用了119球僅失3分，投球內容不錯，但隊友不幫忙，讓他連勝紀錄中斷在第9場。

中信兄弟下半季火力串聯明顯出現斷層，今日只在2局下半突破王溢正的壓制，當時陳文杰獲得保送之後，江坤宇敲出右外野方向三壘安打，助兄弟先馳得點，不過之後兄弟攻勢熄火，

而德保拉前4局僅被敲出2支安打，但領先優勢在第5局被翻盤，陳俊秀上場率先敲出二壘打攻上得點圈，接著詹智堯敲安將比數追平，林智平、林立也連續敲安，將分數逆轉成2比1領先。

中信兄弟德保拉掛帥。（資料照／中信兄弟提供）

王溢正此戰狀況相當好，變化球操控自如，控球與進壘位置理想，讓兄弟打者很難突破，主投7局僅被敲4支安打、失1分，送出5次三振，本季對戰兄弟拿下4連勝、尚未輸過。

此外，這場比賽是王溢正生涯第150場先發，是史上第9、現役第3位達成的選手，目前中職最多先發場次的是統一獅潘威倫，有319場先發。

8局上半德保拉在2人出局、一三壘有人時退場，由吳俊偉接手只血，不過仍遭林泓育敲出安打帶有1分打點，最後桃猿以3比1獲勝，德保拉挑戰10連勝失敗，自5月10日之後，相隔將近3個月才再度吞敗。

此戰德保拉表現也相當不錯，投7.2局用了119球，僅被敲7支安打、失3分，投球內容仍具水準，但可惜隊友不幫忙，沒能為他攻下更多分數，因此承擔此戰敗投。

(中時 )