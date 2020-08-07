日前發生員警騎車執勤時，遭17歲無照少年騎車撞死的不幸事件，國民黨立委葉毓蘭對此事深表遺憾之餘，更批只要花1622萬，就可讓全國警察出勤時有比較安全的安全帽，為何中央政府不肯？

葉毓蘭表示，警政署原本想要全面汰換警察的安全帽，並在11月統一招標採購，但主計總處卻反對，認為安全帽並非全國一致性警政裝備，應該是由地方政府提供。

警政署7日晚間針對警用機車安全帽規格提升及汰換作業提出說明，警政署表示，員警執勤安全是最高的要求，警政署依實際需求，律定警用安全帽需符合國家標準CNS2396加強型安全帽規範，且帽殼要為ABS材質以提高抗撞強度，下顎扣環必須為雙D扣，避免安全帽脫落。

警政署指出，警用安全帽屬一般經常性經費，應由地方政府自行籌應。警政署在今年1月及8月已函請各警察機關編列預算，或結餘經費辦理採購。

目前北市等5個縣市警察局及保安警察第二總隊等3個署屬機關，已依警政署律定的規格自行採購完畢。警政署將持續加強督促各警察機關，儘速辦理安全帽汰補作業，各單位亦積極辦理中，以保障員警安全。

(中時 )