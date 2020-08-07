中職今（7）日在新莊球場展開統一獅與富邦悍將之戰，富邦這2天在桃園球場2連敗，今天移回主場對戰獅隊仍然無法止敗，雖然張進德打出中職生涯首次雙響炮，還是敵不過獅隊林安可的雙響炮，兩個雙響炮的「含金量」不同，終場獅隊7比2打敗富邦，4連勝。

富邦推出伍鐸掛帥先發，投7局被打9安打掉了7分，吞下敗投、個人7連敗，其中林安可揮出雙響炮；獅隊先發洋投羅里奇投了5局被打5安打無失分，獲得勝投，而且羅里奇連續12局無失分、對戰富邦連續14.1局數無失分。

1局上，統一獅第3棒林安可立即表演全壘打秀，揮出3分炮，獅隊3比0領先富邦至5局上，獅隊林祖傑保送、林佑樂安打，一二壘有人時，陳傑憲打出右外野深遠三壘安打，帶進2打點，獅隊5比0拉大領先比數。

6局下，富邦張進德轟出中職生涯首轟，富邦拿下1分；不過，7局上，獅隊再得1分；8局上，林安可再從富邦投手伍鐸手上轟出陽春炮，獅隊7比1領先富邦。

8局下，富邦張進德再來1支陽春全壘打，他與林安可一樣單場雙響炮，只是林安可4打點、張進德2打點，全壘打的「含金量」不同。

(中時 )