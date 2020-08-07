大陸一名14歲少女，狂灌10多瓶酒後，騎電動車載朋友上路，期間不斷危險蛇行，騎行約2公里後，在轉彎處連人帶車翻滾到路中央，事後少女還將影片PO上網，親哥哥看到影片後認出妹妹，氣壞報警檢舉，求警察教育她。

這名14歲少女為了慶祝期末，與朋友聚會狂歡，席間喝了10多瓶酒後，無照騎電動車上路，結果真的出車禍摔車，幸虧當時後方機車閃過，才沒有釀成大禍，少女哥哥在網路上看到這段影片，覺得跟妹妹很像，且前幾天妹妺膝蓋有傷口，追問之下確認就是妹妹本人，由於家人苦勸都聽不進去，哥哥決定「大義滅親」檢舉妹妹。

警方獲報後到少女家中，她表示因為聽了同學建議，覺得刺激才在路上蛇行，當警方問她是否有酒駕，少女天真回答「有啊，喝了10來罐低酒精的」，警方也只能搖頭苦笑。

「哥哥舉發妹妹」的新聞曝光後引發熱議，網友大讚哥哥做的非常好，「小朋友就是欠教育」、「如果我是她哥，可能不是舉報，而是先揍扁她」、「哥哥做得對」、「真的是欠教育」。

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(中時新聞網)