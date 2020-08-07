來自英國的國際企業創新與策略發展公司Rainmaking Innovation，加入科技部南部科學園區管理局「園區智慧機器人創新自造基地計畫」，7日上午11點南科管理局局長林威呈、國立成功大學校長蘇慧貞等人與Rainmaking Innovation執行長莊劍偉一起啟動南科創新卓越中心，為在台灣打造加速創業成功的創新創業方程式揭開序幕。

7日下午南科創新卓越中心另有一場「擁抱未來新生活：遠距的數位想像Reimagine the Future」交流論壇，聚焦後疫情的數位轉型、跨平台、遠距工作、創新創業等議題。

論壇邀請新加坡商無界斜槓私人有限公司創辦人王宇祥、國立成功大學資訊系教授蘇文鈺、明台產險協理李家敏、好想工作室創辦人吳展瑋、Planb資深合夥人張良伊5位講者，分享經驗並且集思廣益，在後疫情時代一同開展創新創業變革，共同為新創尋求疫情衝擊後的新布局及新機會，讓世界看見台灣。

Rainmaking Innovation執行長莊劍偉表示，總部設於歐洲、目前已在全球21個國家和地區開展超過31個創新專案，成功育成企業超過750個，融資額超過10億歐元投資。輔導領域包括AI、RPA 自動化、AR／VR／XR／MR、區塊鏈、機器人、大數據、5G通訊 雲端運算、金融科技、資訊安全及智慧城巿。

Rainmaking Innovation Taiwan成立於2018年底，與80家以上國內外產官學夥伴鏈結合作，從台北開始拓展，今年以南科AI_ROBOT自造基地為據點，希望為南台灣新創提供加速服務，鏈結產、官、學與國際資源，齊力建構大南方新創生態系。

(中時 )