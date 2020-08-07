一艘快艇高速衝向鯨豚群，讓鯨豚群驚嚇到立即潛入水面下逃竄。（讀者提供／胡健森宜蘭 傳真）

有錢就可以任意囂張？囂張的地點、工具更從陸地上的超跑囂張到海面的快艇？有民眾向媒體投訴，指7日有一艘快艇見龜山島海域有鯨豚出現，竟突然高速衝向鯨豚群，將鯨豚嚇

得立即潛入水中逃竄，整個過程都被一旁的賞鯨船人員及遊客拍下，氣得大罵這艘快艇實在太誇張，宜蘭縣政府農業處表示，將會展開追查，一旦確認有不當、不法行為，將會依照《野生動物保育法》對快艇上的行為人開罰。

向媒體投訴的民眾表示，7日下午載運著遊客的賞鯨船正行駛在龜山島海域，眾人驚喜地發現有一群鯨豚浮出海面，正當大家開心地拍照、錄影，紀錄下鯨豚在海面上活動的畫面時，一艘快艇突然高速衝向鯨豚群，完全沒有顧及鯨豚群的安危及其他正在欣賞鯨豚的遊客的心情，行徑十分囂張。

有民眾表示，這群鯨豚是小虎鯨，在台灣周邊海域相當罕見，沒想到這艘快艇竟會突然以高速衝向小虎鯨群，如果正好有小虎鯨浮上水面，極可能會被快艇上的槳片或船體割傷、撞傷，行為真的是非常離譜。

宜蘭縣政府農業處表示，鯨豚是保育類動物，惡意騷擾鯨豚，恐已觸犯《野生動物保育法》，不僅會被罰款，還可處以1年以下有期徒刑，如果因惡意行為導致鯨豚死亡，則可處以2年以下的有期徒刑，縣府將會依據檢舉影片照出這艘小艇上的相關人員，只要確認惡意騷擾行為屬實，就會依法開罰究責。

(中時 )