只要扯到錢，不論是親兄弟或情侶，隨時都能翻臉。一名男網友表示，自己作客女友家，與她的家人打麻將。過程中自己手氣太旺，贏到停不下來，沒想到卻聽到女朋友爸爸私下要求女兒分手，稱原PO太邪門，一定有養小鬼，讓他哭笑不得，也不知道該不該繼續交往。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，去女友家打麻將，一不小心一直贏錢，事後卻聽到女方家人私下偷偷要求女兒跟自己分手，還表示他「一直贏錢，很邪門，一定有養小鬼，以免中煞被弄衰」。原PO聽到後不敢置信，直說自己真的很傻眼，也不知道該不該繼續下去。

網友看到紛紛留言：「這就是你不會做人了」、「要懂得適時放水」、「要回『我養的是你女兒』，這樣他們就甘願輸更多」、「哇靠，也太輸不起」、「拿出來請個客不就解決了」、「好險還沒成婚，一個人的品格從打牌就知道」、「牌技差，牌品更差」。

(中時新聞網)