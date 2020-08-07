郭富城一家4口全家福罕見曝光。(取自方媛微博)

郭富城小21歲妻子方媛，近來因為前大陸首富、萬達集團創始人王健林獨子王思聰一句「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，無端卷入「天王嫂PUA訓練營」風波，甚至因為悄悄刪去與老公昔日定情照，惹來婚變傳聞。然而小倆口今(7日)就以行動力抗流言，高調在微博放閃，還罕見曝光了與2個女兒的一家4口全家福照。

郭富城、方媛大放閃。(取自郭富城微博)

方媛近來捲入天王嫂PUA訓練營風波，加上又被發現無端刪去當年與郭富城認愛照，惹來婚變傳聞。不過她今晚又曝光遲來的慶生照，包括罕見的全家福照、還有郭富城緊摟妻子，兩人合力比出愛心手勢等照片，感情甜蜜令人羨慕。

隨後郭富城更轉貼愛妻微博，繼續放閃寫下：「太太祝身體健康。幸福快樂。」夫婦倆用實際行動力抗婚變傳聞，吸引網友紛紛留言祝福，「你們要一直幸福啊，不要管局外人的閒言碎語，我們永遠都理解支援你」、「天王力挺妻子，有擔當的好男人！不用理會噴子，那些人就是見不得別人過得好！祝福你們，一家四口永遠幸福」、「看到寶寶正面啦」。

(中時新聞網)