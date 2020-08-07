東南亞新冠疫情仍然嚴峻。據香港中通社7日報導，印尼累計確診病例已升至12萬1226例。菲律賓累計確診12萬2754例。菲律賓確診總人數超越印尼躍居東南亞第一。

印尼政府新冠肺炎疫情官方網站8月7日公布的最新數據顯示，印尼新冠肺炎累計確診病例已升至12萬1226例，新增2473例。目前，有7萬7557名患者治癒，另有5593例死亡病例。過去24小時，新增治癒患者1912人，死亡病例增加72例。

菲律賓衛生部8月7日發布消息稱，菲律賓當日新增3379例確診病例，累計達12萬2754例。此外，新增死亡病例24例，累計死亡2168例。同時，新增治癒病例96例，累計治癒人數為6萬6852人。

今年3月，菲律賓曾實施嚴格社區隔離措施以遏止疫情傳播，但從6月起逐步放鬆全國絕大部分地區的社區隔離措施，允許各行業逐步復產復工。由於近期全國新冠確診病例數增長迅速，菲政府8月2日宣布，自4日起在包括首都馬尼拉在內的部分地區重新收緊防疫隔離措施，為期半個月。

泰國則已超過兩個月無本土傳播病例。據《聯合早報》7日消息，泰國教育部長納塔蓬表示，泰國將在8月13日允許學校全面復課。納塔蓬說，學校可在無任何人數限制或社交距離措施下復課。他說，泰國新冠疫情管理中心已同意針對學校復課放寬限制，預計8月10日也將獲得總理巴育批准。

泰國公立學校自7月初在確診病例下降時已允許部分復課，但學生之間需遵守1.5公尺的社交距離，每間教室最多只能容納25人。一些規模較大的學校也要求學生每隔一天上課，以避免學校過度擁擠。

泰國自5月26日後無新增本土傳播病例。泰國7日新增15例確診病例，都是在國家檢疫中心確診，累計病例達3345例。

據柬埔寨衛生部通報，該國連續兩天無新增確診病例，截至8月7日上午，柬埔寨累計確診243例，累計治癒214例。

另據新華社報導，菲律賓國家統計局8月6日公布的數據顯示，今年第二季度菲律賓國內生產總值（GDP）同比下滑16.5％，為1981年有紀錄以來最大同比季度降幅。

菲律賓國家統計局負責人丹尼斯·馬帕當天表示，由新冠疫情引起的經濟大規模「停擺」和消費停滯是該國第二季度陷入嚴重經濟萎縮的重要原因。

數據顯示，在受疫情影響較嚴重的幾個經濟部門中，菲律賓交通運輸倉儲業下滑59.2％，建築業下滑33.5％，製造業下滑21.3％。

這是自1991年以來，菲律賓首次連續兩個季度經濟下滑。該國今年第一季度GDP同比下滑0.7％。馬帕指出，這表明菲律賓經濟已滿足進入技術性衰退的條件。

(中時 )