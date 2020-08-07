《100把大提琴的美麗冒險》又來囉！台南、高雄等地兩年一度古典音樂盛會，新穎龐大的樂團編制和精彩曲目，頗受好評，今年將於8月16日在高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦《尋找台灣之聲》音樂會，邀民眾一同進入大提琴美麗而多元的低音幽谷，希望藉由西方古典音樂和台灣本土弦律的火花碰撞，喚起觀眾對台灣這塊土地歸屬認同感。

由欣弦大提琴室內樂團和弓爵大提琴室內樂團近百人大提琴演奏者攜手舉辦的《100把大提琴的美麗冒險》，成員來自台南和高雄，今年仍將在知名青年小提琴演奏家—林昌龍指揮帶領下，偕觀眾進入大提琴溫暖優美世界！

本次主題是《尋找台灣之聲》，將演出本土作曲家陳泰吉老師創作的《交響詩：山與雲之歌》，更特別邀請排灣族—彩虹古謠隊演出排灣族古謠組曲，展現原住民悠遠深情的古謠和六聲部大提琴低沈豐富嗓音。

此外，優雅古典樂曲方面也有柏林愛樂不衰經典《克倫格：讚美詩》、浪漫主義領袖布拉姆斯所創作的熱鬧鮮明的《大學慶典序曲》，更有巴洛克時期身世神秘的管風琴弦樂神作《阿比諾尼：Ｇ小調慢板》，衛武營有著全亞洲最大的管風琴，管風琴和大提琴樂團的結合，將會帶給觀眾們不一樣的聽覺感受，讓觀眾在美妙多元音樂世界中，愛上大提琴。購票資訊請洽年代售票系統。

(中時 )