中央流行疫情指揮中心日前公布，至八大類場所務必戴口罩，指揮官陳時中也表示，會先進行宣導再是情況進行開罰。而過去經常「逆時中」批評政府防疫的台北市夫人陳佩琪醫師，雖已不再對政策發表意見，但仍呼籲大家要確實做好防疫措施，戴好口罩，以應對捲土重來的疫情。

陳佩琪在臉書上表示，「好久沒在臉書當醫生了，今晚先生南下高雄不在，閒來無事就聊聊我專長的醫學知識。」她指出，最近有名人在家猝死的新聞，並分析，「猝死」通常是心、肺、腦的功能短時間出了大問題，並針對最近熱議的「癲癇」發作是否也會導致人猝死分析，因癲癇發作而猝死的機率實在少之又少，除非發作時正好高處跌落或在泳池中溺水，這時是意外導致死亡而非癲癇本身。

近日因為天氣變化大，陳佩琪說，在門診看到很多呼吸道過敏的幼童又發作了。她建議大家，幼童若晚上鼻塞、咳嗽，導致睡眠品質不佳，還是建議要尋求藥物控制，倘若夏季期間仍需長期使用「治療」藥物，就要諮詢專業醫師是否使用長期口服或吸入性的「保養」藥物。

對於最近疫情又起，大家又開始認真買口罩，陳佩琪則認為，除戴口罩外，大家還是要嚴格做好自身的防護措施，勤洗手、保持社交距離、遵守咳嗽禮儀等等，不論是小市民或極極極重要人物，病毒是否盯上你，還是看你周遭有沒一堆人染疫傳給你，病毒不會區分人的社經地位，該隔離就隔離，該戴口罩就確實戴好。

(中時新聞網)