富智康 上半年虧損逾億美元 22:092020/08/07 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報報導，港股上市、鴻海旗下富智康集團7日晚間公布，截至2020年6月底止，集團上半年虧損1.01億美元，每股虧損1.2美分；2019年同期虧損為8,408.3萬美元。期內，富智康營收36.68億美元，年減42.59％。 本次富智康上半年業績大致與先前預告符合。7月21日，富智康在港股收盤後宣布，就最近期未經審核管理帳目及其他現有資料作進一步評估後，2020年上半年集團淨虧損約為1.05億美元。 (工商 ) #富智康 #上半年虧損 #上半年 #逾億 #信報 也許您會感興趣 推薦閱讀 永冠上半年轉盈 7月業績攀峰 04:102020/08/07 證券．權證 中芯Q2淨利 暴增逾六倍 04:102020/08/07 全球財經 精誠上半年營收、獲利新高 04:102020/08/07 證券．權證 新天地 上半年每股虧損1.34元 21:002020/08/07 財經 貝佐斯再拋亞馬遜股票 抱走24億美元 04:102020/08/07 財經要聞 大吸睛！6檔上半年已賺逾1股本 04:102020/08/07 證券．權證 桃園老年禮金 將優先排富 04:102020/08/07 地方新聞 《業績-電子零件》信錦上半年獲利創同期新高 8月起營收步步高升 09:092020/08/07 財經 精材Q2不淡 上半年獲利驚喜 04:102020/08/07 證券．權證 《業績-半導體》創見第二季EPS降至0.62元 上半年1.7元 09:262020/08/07 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 即時 拜登：若我當選 將取消川普對大陸關稅 - 財經 祖克伯挺TikTok：美國封殺它是很糟糕的惡例 - 財經 1年前險洩招！川普密謀擊殺在美掛牌陸企 1.2兆投資慘了 - 財經 ARM獎落誰家？專家曝這大廠將勝出 台積電仍是最後贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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