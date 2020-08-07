香港信報報導，港股上市、鴻海旗下富智康集團7日晚間公布，截至2020年6月底止，集團上半年虧損1.01億美元，每股虧損1.2美分；2019年同期虧損為8,408.3萬美元。期內，富智康營收36.68億美元，年減42.59％。

本次富智康上半年業績大致與先前預告符合。7月21日，富智康在港股收盤後宣布，就最近期未經審核管理帳目及其他現有資料作進一步評估後，2020年上半年集團淨虧損約為1.05億美元。

(工商 )

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