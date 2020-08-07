美國勞工部周五公布7月非農就業報告，就業人口增加近180萬，失業率則滑落至10.2％，兩項數據雖優於市場預期，但也顯示隨著新冠肺炎疫情復燃，就業市場復甦動能明顯減弱。

受到就業市場反彈力道轉弱，完全復甦之路依然迢迢的影響，美股早盤跳空開低，道瓊工業指數一度下跌超過100點或0.5％，標普5百指數跌0.3％，那斯達克相對抗跌，僅跌0.1％。

華爾街經濟學家原本預估，美國7月非農就業人口將增加146萬，失業率則降至10.6％。

根據勞工部公布的報告，上個月就業人口總計增加176.3萬，其中民間部門增加146.2萬，政府部門也擴增30.1萬。

報告顯示美國勞工持續重返職場，其中飯店、零售、商業服務、醫療保健與公部門都呈現就業成長。

不過，與6月就業人口大增近500萬相較，7月就業人口成長明顯急凍，而且近3個月就業人口累計增加近900萬，但也還填不到疫情剛爆發時就業市場創史上最大衰幅的一半缺口。美國就業市場3月與4月總計銳減約2,200萬個工作。

此外，失業率雖從6月的11.1％下滑到10.2％，但下滑的幅度趨緩，不僅仍處於歷史高檔，與疫情爆發前3.5％的50年低檔相比也還有一大段差距。

MacroPolicy Perspectives經濟學家柯羅納多(Julia Coronado)表示，「整體而言，就業市場仍陷泥淖，就業市場復甦的步調確實因疫情再度復燃而放緩。」

聖路易聯準銀行的分析報告則發現，6月來疫情最嚴峻的幾個州，就業復甦的力道最為薄弱，其中亞利桑那、佛羅里達與德州為確診人數增加最多的州，上個月就業市場僅微幅成長。

康乃爾大學完成的訪調也顯示，之前已重返職場的勞工中有3成1最近因疫情復燃又再度遭到裁員。

(工商 )