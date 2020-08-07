經濟部長王美花7日表示，台灣高科技產業競爭力傲視全球，5G作為驅動台灣經濟發展的重要引擎之一，現在建置5G開放式架構網路實驗平台，將作為台灣網通業者進軍國際的絕佳練兵場域，引領台灣科技產業再創高峰。

王美花周五出席「5G開放網路驗測平台」記者會時表示，實驗平台對台灣非常重要，參與的國內廠商包括智邦、中磊等都是台商回台時加碼投資者，可助台廠搶進兆元5G設備商機。

(工商 )