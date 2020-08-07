進入5G時代 經部：有助台灣設備業發展 22:092020/08/07 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長王美花7日表示，台灣高科技產業競爭力傲視全球，5G作為驅動台灣經濟發展的重要引擎之一，現在建置5G開放式架構網路實驗平台，將作為台灣網通業者進軍國際的絕佳練兵場域，引領台灣科技產業再創高峰。 王美花周五出席「5G開放網路驗測平台」記者會時表示，實驗平台對台灣非常重要，參與的國內廠商包括智邦、中磊等都是台商回台時加碼投資者，可助台廠搶進兆元5G設備商機。 (工商 ) #全球 #中磊 #智邦 #王美花 #實驗平台 也許您會感興趣 推薦閱讀 王品人事異動 進入陳正輝時代 04:102020/08/07 產業．科技 經濟部打造5G開放網路驗測平台 台美強強聯手搶商機 14:392020/08/07 財經 經部攜手美商思科 打造首座5G開放平台 利台廠加值應用 20:022020/08/07 財經 華為布局第五代光纖網路 啟動星光計畫 04:102020/08/07 全球財經 美淨網行動 五路包抄陸企 04:102020/08/07 財經要聞 聯發科英特爾 5G筆電傳捷報 04:102020/08/07 產業．科技 世邁科技 加速亞太市場戰略布局 04:102020/08/07 投資理財 黃南仁：「三共」合作 亞太電與合作夥伴已進入最後協商階段 20:092020/08/07 財經 中華電5G基站 明年拚1萬座 04:102020/08/07 財經要聞 Verizon Media大玩VR 時裝秀也能虛擬化 17:522020/08/07 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 即時 拜登：若我當選 將取消川普對大陸關稅 - 財經 1年前險洩招！川普密謀擊殺在美掛牌陸企 1.2兆投資慘了 - 財經 祖克伯挺TikTok：美國封殺它是很糟糕的惡例 - 財經 ARM獎落誰家？專家曝這大廠將勝出 台積電仍是最後贏家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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