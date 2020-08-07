林庭謙的名字出現在今年CBA選秀名單之中。(取自網路)

上個月24日突然宣布暫不返回美國布萊恩大學，準備挑戰職業舞台的今年中華白成員林庭謙，他的名字出現在7日大陸CBA今年64名選秀球員名單之中，確定報名參加21日舉行的CBA選秀，也就代表兩周後就可知道他能否受到青睞。

7日CBA公司正式公布今年選秀64人名單，其中包含25名大專球員、2名港澳台球員、16名CBA或NBL球隊推薦球員，2名港澳台球員分別是中華籃協推薦的林庭謙，以及香港籃總推薦的蕭鍵勛，也代表林庭謙將是唯一台灣球員參選。

金華國中畢業就前往美國挑戰的林庭謙，先後就讀衛斯理基督高中、哈格瑞夫軍校、聖安德魯斯大學及布萊恩大學，其中布萊恩大學屬於美國NCAA男籃一級豪門，他更擁有U16亞青、U17世青等國手資歷，過去兩年也是中華白國手。

如今確定報名CBA選秀之後，林庭謙是否會受到球隊青睞？進而成為大陸CBA下個球季的職業菜鳥，兩周後舉辦的CBA選秀大會就見分曉，目前選秀大會的舉辦地點還未公布，畢竟大陸也需隔離期間，林庭謙應該近日就會提前前往。

(中時 )