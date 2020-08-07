北市交通局8月起在市民大道塔城街口無預警取消機車直接左轉，實施機車兩段式左轉惹怨，台灣機車路權促進會發起「待轉大富翁」抗議活動，號召民眾今晚到場抗議，下班尖峰到市民大道、塔城街口騎車不斷待轉並怒吼「還我路權」，造成交通癱瘓，逾20名員警到場指揮。

台灣機車路權促進會日前在臉書表示，北市道路使用，要回正常用路的權利，但市府卻總評估、評估、再評估，最後不吭一聲，就可以再把待轉牌放上。任何的評估、任何的會勘都不用，正常用路的權利又再被剝奪。

北市交通局表示，北市鄭州路與塔城街口東往西方向原為機慢車可直接左轉，經交通局每季滾動檢討北市多事故路口辦理現場會勘後，由交工處評估調整本路口東往西方向為機車兩段式左轉，以減少直行左轉側撞及同向直行擦撞事故。

交工處表示，本路口近1年發生79件事故碰撞型態，多數事故與東轉南左轉行為有關；且分析過往年度流量顯示，兩段式左轉機車數量較直接左轉數量大，現場會勘後取消直接左轉，改為機車須2段式左轉，目前將觀察3個月，再來檢討調整。

交工處強調，相關管制牌面已於7月31日完成掛設，請駕駛人遵循現場交通標誌、標線指示行止，後續交工處亦將持續觀察路口機車待轉情形及改善成效。

(中時 )