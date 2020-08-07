立委涉貪案 「白手套」郭克銘遭收押也提抗告 22:132020/08/07 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 涉嫌收千萬賄款介入SOGO經營權之爭、土地變更案，政治公關白手套郭克銘北院裁定羈押禁見。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被檢方認定擔任白手套的「是知管理顧問」郭克銘，遭北院裁定羈押，他不服提抗告，卷證7日晚上送達高院，經分案後由法官林庚棟承審、潘翠雪任審判長與陪席法官共組合議庭審理 (中時 ) #白手套 #法官 #收押 #立委 #裁定 也許您會感興趣 推薦閱讀 收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 04:102020/08/07 社會新聞 立委羈押抗告高院審酌 北檢枕戈待旦沙盤推演 12:432020/08/07 社會 遭押立委抗告案 高院法官陳芃宇審理 17:272020/08/07 社會 追SOGO案修法角色 北機站借提李恆隆丁復華 17:072020/08/07 社會 立委蘇震清及廖國棟不滿被押 也提抗告 14:092020/08/07 社會 立委涉貪蘇震清等4人遭羈押 不服裁定今提抗告 20:042020/08/07 社會 新聞早班車》收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定 07:182020/08/07 政治 拚父親節回家團圓 遭押立委陳超明提抗告 16:282020/08/07 社會 米可白豪門婚6年無子 昔曝「主動求歡」被拒 08:452020/08/07 娛樂 父喊「累了就回家」她大哭 米可白曝尪送她無限制副卡不敢用 09:022020/08/07 娛樂 社會熱門新聞 趙正宇立委交保遭撤銷 理由曝光 - 社會 立委收賄案抗告結果出爐 趙正宇交保撤銷 - 社會 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 社會10點檔》恐怖情人分屍女友鋸7塊 犯案地是30年日女井口真理子埋屍處 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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