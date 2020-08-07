大學指定科目考試7日放榜，創校僅19年的亞洲大學創下102.13％的高錄取率，堪稱招好又招滿；此外，錄取財經法律系、生物資訊暨醫學工程系的吳姓、高姓學生，指考成績原本可選填台灣大學，卻改選讀亞大，分別可獲得360萬元入學獎學金。

亞洲大學主任祕書兼招生處長施能義表示，畢業於台北市復興高中的高姓學生，成績原本可選填台大，他捨棄台大改選亞大生物資訊暨醫學工程系生醫資訊組；另名吳姓學生畢業於政大附中，同樣以可錄取台大的高分選擇就讀亞大大財經法律系科技法律組。

施能義指出，這兩名學生的指考分數都在採計科目全國前3％，頂著高分、又以第一志願選填亞大，兩人皆可領取360萬元獎學金；從亞大祭出高額獎學金至今，已經有5名學生獲得360萬元。

「亞大高額獎學金，一定讓學生看得到、領得到！」施能義說，亞大依照學生入學成績等情況提供金額不等的獎學金、最高可領到360萬元，另外還祭出海外雙聯碩士、雙聯博士助學獎金最高120萬元，若資格都符合、總計可領得480萬。

施能義強調，過去8年來，亞大除發給3位資優生360萬獎學金，又陸續核發100萬元、20萬元、8萬元及英文成績優良、AI人才培育等獎學金等，迄今共發出6176萬元獎金，高姓、吳姓新生為第4、5位領取360萬的學生。

施能義說，亞洲大學今年核定招生數為2241人，5月間包括個人申請、繁星推薦管道已招收1913人，大學指考也滿額錄取328人、另有外加名額7人，錄取率達102.13％。

(中時 )