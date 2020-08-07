施睿誼在臉書PO文質疑「防疫可以匡列，為何藥安事件無法匡列？」（施睿誼提供／台中馮惠宜傳真）。

中市中藥鉛中毒案連環爆，曾任台中市衛生局秘書的施睿誼其45歲妻子也因罹癌曾在親友介紹下在盛唐中醫接受院長呂世明中藥調理，唯她服用的是健保科學中藥以及自費的水煎藥，但她表示，近一年記憶力減退嚴重，幾乎是秒記秒忘。

施睿誼是台灣社會工作實務發展協會理事長，林佳龍任台中市長時，他受前衛生局長徐永年挻攬進入衛生局擔任秘書，其妻兩年前罹患乳癌，在親戚介紹下透過請人代排掛號成為呂世明病患，她說，一方面接受西醫治療，也透過中藥調理，感覺化療噁心、嘔吐等不適症狀比較少，她都是用健保的科學藥粉，未使用自費中藥粉，但每周都會拿三帖自費的水煎藥，今年六月間因呂世明病患太多，不堪長時間候診，故轉到其他中醫診所繼續調養身體。

7月底爆出前議長張宏年一家鉛中毒案後，施睿誼和太太也相當震驚，後來和目前為他調養的中醫師討論此事，醫師還笑說：硃砂很貴，自費金額不夠高的病患不會用到啦！但她卻自覺近一年記憶力減退，憂心也有重金屬中毒。

施睿誼和太太找出幾包中藥粉7日送驗，他也質疑「防疫可以匡列，為何藥安事件無法匡列？」坦言遲了4、5天才將中藥粉送驗，是因為他在等衛生局有沒有匡列那些人不安全，他也說，任何醫療行為、用藥內容都需要有病歷登載，不論健保或自費，即使登載不實，醫師用藥一定有邏輯可循，不難掌握。

對此，台中市衛生局表示，呂世明未吐實，只交待僅有15人的處方用到硃砂，衛生局都已掌握並連繫了解其健康狀況，這15人中除張彥彤外婆沒有鉛中毒，其餘9人經連繫都沒出現症狀，也不需要接受檢驗。

(中時 )