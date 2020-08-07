時代力量前黨主席徐永明涉嫌收賄，導致台北市議員林穎孟、黃郁芬兩人退黨。林穎孟表示，雖然退出時代力量，可能會影響政治生涯，「在黨內我早已是孤獨一人」。

林穎孟在臉書PO文表示，2016年她加入時代力量的第一份工作，就是立委林昶佐的法案助理。2018年選舉時，時任台北黨部主委林昶佐非常照顧台北候選人，他當時大力奔走，幫中央黨部募款，讓黨捐款得以挹注到我們身上。在林昶佐因理念不同與時代力量主流派發生衝突退黨後，先天「昶系」身分就成為了加深成見的主因，黨內有主流聲音將她定位為「林昶佐派來的奸細」。

林穎孟指出，「黨內人士」透過媒體放話，說「林穎孟要退黨」，感受到「被退黨了」。她說，離開時力後，可能會影響日後政治生涯，然而她在黨內早已是孤獨一人，既然要她走，那她便成全黨。只希望日後時力不要再拿「昶派」當作衝突和不面對黨內經營路線問題的理由。

(中時新聞網)