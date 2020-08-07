台中一中韓雲曾經擔任學校學生會長，還成立魔術方塊社團，未來希望當律師、服務他人。（林欣儀攝）

台中一中王宇彤（右起）、唐子涵高中時一起玩社團，上高三後開始努力、相互鼓勵，指考同樣錄取台大政治系，未來繼續當同學。（林欣儀攝）

大學指考昨天放榜，曾擔任學校學生會長、台中一中韓雲原本念的是自然組，在學測失利後，仔細思考自己的興趣，毅然轉戰社會組，指考錄取成大法律系；台中女中王宇彤、唐子涵高一、高二時愛玩社團，課業表現不理想，上高三後重拾書本且更加努力，兩人都錄取台大政治系，將繼續當同學。

父母都從事醫藥相關工作，韓雲說，在家人期盼下，從小就以醫學院為目標，但學測表現不好，考完後經過深思熟慮、與家人討論，決定轉戰法律系，從頭開始準備社會科目，未來希望能當律師，善用自己的能力幫助他人。

韓雲高二時就是一中學生會長，任內並推動台中一中學生政黨法立法，也因這些經驗，讓他對法律更感興趣，此外，從小喜愛魔術方塊的他，高二更在一中成立魔方社團，他說，希望藉此讓有相同興趣的人能相互切磋、研究，且魔方就像數學，能訓練邏輯、空間概念。

擁有阿美族血統的王宇彤對自己要求高，指考時放棄加分優勢，以自己的能力考上台大政治系，她笑說，一、二年級時玩電音社，功課落後，上高三後認清事實、決定比別人更努力，要把落後的進度補回來，與同學唐子涵一起努力、相互鼓勵，未來終於能繼續當同學。

(中時 )