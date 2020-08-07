富悍將邦新加盟球員張進德今（7）日對戰統一獅，全壘打開胡了，而且又是全壘打雙響炮，總算走出打擊小低潮的陰霾，其實張進德的開轟，主要受到1位「高」人指點，那是富邦曾是連3屆全壘打王的高國輝！

張進德賽後表示，他在前面的打擊遇到小低潮，如今有了首轟很開心，球員上場就是把自己做好、上一場打席打不好想辦法下一個打席打好，為球隊建功。

張進德的中職首轟有沒有等很久？他說，自己沒有這樣想法，只是前面比賽遇到低潮，所以盡量想讓自己調整回來幫助球隊。

張進德的打擊低潮是上周有16打數只有2安打，他說，大約10個打數左右沒有安打、而且球打出去不夠強勁，也常被接殺，可能是自己急著表現導致沒有把打擊做到最好。

為了趕快調整回穩，張進德與打教練討論，也問一些學長，從旁或後面幫助他，看出他的問題所在，張進德表示，學長高國輝輝今天在他第2個打席之後告訴他不要太急，看好喜歡的球再去進攻，全力揮擊。

由於張進德之前的揮棒太急於進攻，沒有把自己的設定球路做好，經過高國輝提點後，馬上雙響炮，真的是獲得「高」人指點。

(中時 )