警政署調播保安總隊警力支援各縣市警局，傳出有基層大罵「亂搞一通」，批評這些員警不能值班、不能接公文，人力不足下還得訓練新進人員等。對此，警政署嚴正指出，規劃由保一、四、五總隊2018年特考班共581名員警，支援各縣市少年隊，目的是為了建立專任警力，專責防制校園學生及少年毒品犯罪問題，並非一般支援警力。

刑事局表示，這批專責警力聚焦於防制校園毒品工作、偕同少輔會訪視涉毒少年、強化與教育、社政單位橫向聯繫、加強毒品犯罪熱點巡查及臨檢、推動校園反毒宣導、落實校園定期訪視、提升與家長會互動機制等工作，本來就不是要他們去協助一般勤務。

為了培養這批專任警力成為防制校園毒品之尖兵，今年6、7月已完成二階段專業訓練，邀請法官、主任調查保護官、學者、少年隊幹部及刑事局緝毒專家等，針對「少年毒品查緝溯源技巧」、「少年犯罪防治與策略及宣導技巧」、「少年事件處理法修正重點及因應作為」、「與社政、教育單位合作挖掘涉毒少年上游毒品情資」等專精化訓練，課程中教導專任警力認識毒品、查緝溯源及宣導聯繫溝通等技巧，專任警力本月3日至各支援機關報到後，亦由各機關再辦理實務工作相關訓練，並以師徒制由資深偵查人員訓練。

另有關專任警力超勤加班費部分，警政署表示，由建制之保一、四、五總隊支應，如確有超時執勤需求，超勤加班費差額，由各直轄市、縣市警察局自行編列預算支應，以今年為例，警政署及所屬初任員警超勤加班費每人每月以7500元核給編列，如專任警力當月超勤額度超過7500元部分，則由各直轄市、縣市政府支應，並非僅能於該額度下超時服勤。

(中時 )