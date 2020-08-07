美國總統川普預計最快今（7）日將宣布，對包括香港特首林鄭月娥在內的香港和中國大陸官員實施制裁，理由是他們參與了對香港政治自由的打壓。

根據路透報導，這項制裁是根據川普上月簽署的行政命令，旨在懲罰大陸對香港異見人士的打壓。但白宮、國務院和財政部新聞辦公室人員，都拒絕對此置評。

(中時 )