路透報導 川普最快今日宣布對香港特首與大陸官員實施制裁 22:242020/08/07 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普預計最快今（7）日將宣布，對包括香港特首林鄭月娥在內的香港和中國大陸官員實施制裁，理由是他們參與了對香港政治自由的打壓。 根據路透報導，這項制裁是根據川普上月簽署的行政命令，旨在懲罰大陸對香港異見人士的打壓。但白宮、國務院和財政部新聞辦公室人員，都拒絕對此置評。 (中時 ) #報導 #川普 #香港特首 #實施制裁 #打壓 也許您會感興趣 國際熱門新聞 川普與拜登誰勝出？曾神準預測9次 美史學家斷言他會贏 - 國際 搶頭香！世界首款新冠疫苗下周註冊 醫護及長者優先施打 - 國際 影》貝魯特大爆炸影片驚現飛彈網瘋傳 CNN曝實情 - 國際 日警抓山豬意外撞畫千年國寶 照片網上瘋傳爆紅 - 國際 新冠肺炎千萬別感染 美國男子醫療賬單竟達台幣5640萬元 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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