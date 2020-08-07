新冠肺炎持續在全球延燒，近期有兩名工程師都疑似是在台灣感染新冠肺炎，分別為比利時籍與日本籍，但究竟是本土感染個案，還是境外移入，至今還在調查中。對此，腎臟科醫師江守山在政論節目中直言，零確診絕對是虛幻的幻想，坦白講你認為回去的日本女學生、泰國移工、比利時工程師這些都不算台灣？沒列入台灣本土病例，台灣講這樣有點推得比較兇。

江守山在政論節目「新聞面對面」中痛批，日本女學生、泰國移工、比利時工程師等，這些都沒列入台灣本土病例，「台灣講這樣，有點推得比較兇」，他質疑這些人在台灣待這麼久時間，出去外面又說他沒問題，當然這包括各國檢測採用的CT值不一樣，我們講35，但人家都嚴格標準，「這中間產生我們感覺很好，別人不好」。

江守山也透露，台灣現在非常嚴格的檢驗篩檢的對象，你沒有明顯的症狀、旅遊史，就不給檢驗，在這態度下，永遠逮不到輕症者、所謂的無症狀感染者，因為這些人都沒有足夠原因讓你篩檢。

節目主持人謝震武也質疑，最近來講，很多從台灣要回國的外國人確診，現在開始要防第二波疫情？對此，江守山表示，大家都對疫情有過度想像，認為會自然消退，但事實不是這回事，這疾病跟一般流感一樣，沒抗體、疫苗、解藥，要搞兩年，但大家過度期望，造成過早開放等問題。

另外，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）即將訪台，指揮中心指揮官陳時中表示採「外交泡泡」模式，抵台後不用再居家檢疫；對此，江守山則是痛批，「講外交泡泡是不適當講法，我們明知泡泡內不安全，怎叫泡泡？」

(中時新聞網)