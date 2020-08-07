羅霈穎大哥羅青（後）昨捧著牌位完成引魂儀式。（吳松翰攝）

59歲「東區羅姊」羅霈穎3日逝世，好友于美人、「羅姊」羅麗雪與寬姊偕羅霈穎大哥羅青協辦後事。羅霈穎引魂儀式於二殯7日晚間7點20分左右開始，大哥羅青著輕裝、頭戴草帽，戴上墨鏡掩蓋神情走進引魂室，他與法師一同誦經，在法師引導下擲筊4次均未得到聖筊，哥哥喊話媽媽很疼愛她也不成功，最後一行人先上車前往靈堂擺放牌位。由於引魂失敗，直到于美人到二殯安撫她躁動的靈魂，並連續擲筊3個聖筊徵求她同意才成功。

于美人今間9點出現在冬瓜行旅，說明原本僅有家屬現身二殯的原因，坦言「她的魂魄躁動，姊妹去安撫，大姐姐（羅麗雪）也來了，也安魂了，算是小小波折，你也知道她個性比較可愛淘氣」，問及對羅說了甚麼？于美人說知道羅在不開心甚麼「我們已經盡力了，我們姊妹之間已經幫她處理好」，在擲筊３的聖筊後，得到了她的同意。于美人帶上她最愛的紅豆吐司、核桃糕、名牌唇蜜及香奈兒腮紅，就是想讓她美美的走。

羅霈穎出身書香世家，于美人透羅家本來不願設置靈堂，經過協調，很感謝羅大哥最後終於答應配合設置靈堂，設立靈堂只是為了讓好朋友們可以跟羅妹妹說聲再見，最後于美人5度鞠躬感謝羅大哥與各界關心，場面感人。

寬姐。（吳松翰攝）

寬姊以羅妹妹語氣擬人生畢業詞，「各位親愛的朋友，我是羅妹妹，抱歉用這麼突然的方式跟你們告別，請包容我小小任性，今天我畢業了，一路以來謝謝大家的陪伴，但愛不在乎曾經擁有，你們可以想我，但不要哭泣，這裡風景不錯，可以輕鬆躺一下，畢業典禮上你們可以說說我的故事，謝謝你來，各位你們的心意我都知道了，小小哭一下可以了，我會一直美美的，請放心。」

明靈堂開放首日，下午4點到10點開放一般民眾弔念，後天從早上8點開放到晚上10點，直到告別式。至於告別式日期則未定，但國曆8月19日就是農曆鬼月，不宜辦喪事，因此需趕在鬼門開之前辦完，現仍在找尋場地中。

傍晚殯葬業者擺出羅霈穎追思會場看版，上頭已擺放好簽名簿，照片和遺照為同一張，出自羅霈穎臉書，畫面內羅霈穎身穿亮黃色上衣，臉上笑容可掬。可惜親友及粉絲再也看不見這美麗容顏，這也是她生前最愛的一張照片。

(中時 )