苗栗監理站7日聯合苗栗縣警察局於苗栗火車站執法，攔獲1輛白牌車違規載送學生，當場掣單舉發，處以10萬元罰鍰。（苗栗監理站提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗監理站近日接獲民眾電話檢舉白牌車出沒，7日聯合苗栗縣警察局於苗栗火車站執法，攔獲1輛白牌車違規載送學生，依據《公路法》及《汽車運輸業管理規則》規定，當場掣單舉發處以10萬元罰鍰，並吊扣白牌車駕駛駕照及汽車牌照。

苗栗監理站指出，稽查人員下午偕同苗栗縣警察局埋伏於苗栗火車站前，針對可疑車牌號碼予以攔檢，發現1輛白色自小客車載客3名高職學生準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承付費車資100元，白牌車司機見稽查人員準備開單處罰，當場含淚求饒。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，白牌車為自用車，不屬於公路監理機關列管的營業車輛，不得載客營運，如以自用車輛違法經營計程車客運業，將依《公路法》第77條規定，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領。

蘇淑賢進一步說明，若有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將廢止營業執照，呼籲駕駛們切勿以身試法，得不償失。她也表示，民眾為避免發生事故或糾紛時求償無門，應選擇合法汽車運輸業者提供的服務，以保障自身權益。

(中時 )