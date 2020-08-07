水餃因為料理方便，是不少外食族的好選擇。料理水餃的方法，有人推薦使用電鍋蒸，有人使用平底鍋煎，也有最一般的水煮。不過，近日就有網友傳授獨門煮法，把水餃丟進家中常見的燒水壺，煮熟時就可直接將水從壺口倒出，這也讓不少網友看了直呼，「真的是生活智慧王！」

有網友在《廚藝公社》上分享自己的煮水餃妙招，貼文一出大家紛紛讚嘆，「真的是生活智慧王！」(圖取自廚藝公社)

「因為很窮沒有錢買濾水篩.....」原PO幽默的在臉書社團《廚藝公社》上分享自己的煮水餃妙招，就是將所有的水餃一口氣丟下水壺中，等待滾熟之時，就可以將水透過濾嘴一次倒光，他更得意的說，「絕對乾濕分離。」

網友看到照片後，紛紛驚呼「生活智慧王是你」、「天才！」、「煮高湯也可以」、「超強的煮法，比用鍋子煮快熟多了」、「水還可以直接倒到另一個鍋子煮玉米濃湯XD」、「網友真的都在比有才的」、「煮過火鍋，還蠻方便的」、「剛出社會在外地工作租房子的時候，買不起鍋子常常這樣用」。

不過也有人指出「煮完水餃不會黏呼呼的嗎？」、「洗壺嘴濾口會洗到想哭」、「水餃有油水，水煮壺這樣用我沒辦法，潔癖黨路過」、「接下來你水壺的倒口都會有水餃味」、「壺口的食物殘渣怎麼洗淨呢？」對於網友最好奇的清潔疑問，原PO也表示，這水壺壺身跟壺口中間有濾茶葉的篩網。

(中時新聞網)