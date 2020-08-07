英國薩塞克斯公爵哈利王子，7日痛批社群媒體公司創造「仇恨危機」，並呼籲打造「有意義的數位革新」。

哈利是在商業雜誌《Fast Company》發表文章透露，他和妻子梅根，在大約4星期前，已經展開一項呼籲改變社群媒體的運動。這項名為「停止以仇恨牟利」的運動，已經說服不少美國的主要廣告主，抽走在臉書、IG上的廣告，以抗議臉書對仇恨言論的鬆散政策。

哈利寫道，這項運動針對線上廣告的原因，「我們許多人熱愛且享受社群媒體，它看來是個與他人連結，分享以及動員的免費資源。但它不見得真的免費：其成本非常高昂。」

哈利指出，大家在動動手指之間，個資以及不為人知的習慣，都被交易成為廣告空間與金錢，「而這代價遠比表面更高…在這個日新月異的數位世界，我們成了產品。」

不過哈利的文章中，並未提及廣告主抵制的對象是哪些社群媒體公司，不過文中提到的「停止以仇恨牟利」運動，就是針對臉書。哈利也沒有在文章中，特別要求廣告主繼續支持「停止以仇恨牟利」。

哈利與夫人梅根自從淡出英國王室後，就致力於推動對抗網路仇恨言論，這次是夫妻倆首度強力參與類似運動。

(中時 )