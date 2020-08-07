張姓男子自駕小貨車行經該處，由於道路狹窄過彎偏離車道，女童從果園走出遭輾斃。（埔里分局提供／林心柔南投傳真）

7日在南投埔里鎮大坪頂百香果產區產業道路發生死亡車禍，1名46歲張姓男子自駕小貨車行經該處，由於道路狹窄過彎偏離車道，剛好1名2歲女童從果園走出，當場遭貨車輾過拖行，緊急送醫仍不治，張男酒測值0.15，警方在晚間偵訊後依《過失傷害致死罪》移送。

7日下午女童跟家人到百香果園採果，家人忙著採果由阿公帶著女童在果園餵雞，張男自駕小貨車行經果園旁產業道路時，因道路狹窄過彎偏離車道，1名2歲女童剛好走出果園，阿公也來不及阻止孫女，隨後貨車竟直接輾過拖行女童嬌小身軀，緊急將女童送醫。

送醫後女童一度恢復心跳，但頭部受創嚴重，加上顱骨骨折、氣腦等，仍在晚間6時許宣告不治。埔里分局警方表示，當下對張男進行酒測，酒測值0.15，在晚間對張男進行偵訊後依《過失傷害致死罪》移送。

明(8日)就是父親節了，這噩耗令家屬悲痛不已，痛斥張男為什麼喝了酒還開車，母親更是哭到癱軟在地，一邊呼喊女兒的名字，場面令人不捨。

(中時 )