美國總統川普上月中簽署《香港自治法案》，要求美方制裁損害香港自治的個人或實體，對象包括實施《港區國安法》的官員。美國財政部今（7）日宣布，制裁包括特首林鄭在內的12名中港官員。

名單包括：特首林鄭月娥、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、警務處前處長盧偉聰、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、國安公署署長鄭雁雄。

根據美國《香港自治法案》條文，法案要求美行政當局嚴厲制裁違反《中英聯合聲明》及《基本法》下中國對香港承諾的中方個人和實體，包括香港警方，並制裁與推行港版國安法官員及實體有業務來往的金融機構，包括禁止美國金融機構向被制裁的金融機構貸款。國務院須每年向國會提交報告，列出「尋求破壞一國兩制」官員及相關人士名單，總統有權凍結相關人士在美國的資產，並禁止他們入境。

(中時新聞網)