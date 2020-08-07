大陸國家外匯管理局7日公布數據顯示，截至2020年7月末，中國外匯存底規模為31,544億美元，較6月底上升421億美元，升幅1.4％，創6年半最大增幅。分析指出，大陸外匯存底規模增幅短期料穩中有升。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英解讀，7月大陸外匯市場運行平穩，外匯供求基本平衡。美歐等主要經濟體加大財政刺激力度並維持超寬鬆貨幣政策，國際金融市場上非美元貨幣相對美元整體走強，主要國家資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

王春英表示，當前，大陸統籌疫情防控和經濟社會發展工作取得重大成果，但國際經濟金融形勢仍然複雜嚴峻，不穩定性不確定性較大。展望未來，大陸已進入高質量發展階段，經濟韌性強勁，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局將加快形成，有利於繼續為外匯存底規模總體穩定提供支撐。

路透援引分析人士指出， 7月美元大跌超4％，估值效應助推大陸外匯存底規模大幅上升；而未來一段時間美元指數料保持弱勢，隨著跨境資金繼續流入，外匯存底有望穩中有升。

他們並表示，全球主要央行投放大量流動性後，高收益資產持續受到資金青睞，7月中美10年國債利差刷新高點疊加人民幣進一步走強後，境外資金對人民幣資產的買興不減，這有助於跨境資金流動平衡及外匯存底規模保持穩定。

(工商 )