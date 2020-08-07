網羅橫浜八景島水族館（Xpark）、新光影城、國泰商旅Cozzi Blu的置地廣場，7日正式於桃園青埔隆重開幕，一次就能湊齊觀光、影視及住宿體驗。廣場鄰近高鐵桃園站及機場捷運A18站，交通相當便利，周圍還有華泰名品城、IKEA旗艦店等大型購物商場，奠定青埔地區複合式商場的地位。

「置地廣場桃園」是台灣最大商業用地，約6萬6000坪，相當於30個足球場，由日本西武集團和國泰人壽共同合作，藉由中央招商、地方規劃，歷經3年時間終於正式開幕。新光影城、和逸飯店現已進入試營運階段，今日則是Xpark開幕第一天，明明12點才開放入場，卻有民眾9點就來排隊等待，預計今日會湧入近萬人。

置地廣場三大地標，一為Cozzi Blu，以海洋風味貫穿住宿全區，內部市集也把度假氛圍完整複製，讓旅客宛如置身碼頭。首次跨海來台的Xpark，館內結合台灣海洋生態，開創水族館新視野，門票開放預購後即被秒殺，目前已累積30萬人線上報名。新光影城則有全球首創席依麗電動床、OSIM按摩椅影廳，提升環境舒適度。

桃園市長鄭文燦談到，為舒緩觀光人潮的停車需求，市已府協調周邊6大停車場及未開發地，規劃停車空間，同時加強聯外交通。交通部長林佳龍表示，置地廣場滿足遊客「食宿遊購行」五種觀光需求，民眾在落實防疫新生活及安心旅遊的同時，也能將桃園作為宜花東、離島外的選擇，享受精緻旅遊的美好。

(中時 )