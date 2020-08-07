暑假國旅最大亮點、北台灣引進八景島水族館海外首座分館XPark今開幕了，由桃園市長鄭文燦開箱，並邀請交通部長林佳龍共同主持開幕記者會，鄭文燦表示，最喜歡「水母區」，搭配不同顏色燈光轉換、置身其中感覺「好療癒」，第二個亮點則是「企鵝區」，笑稱看過才知道「原來企鵝游的比走的快」，鄭文燦也宣布，動物表演區已經核准，預計能替水族館帶來更多可看性。

林佳龍認為，置地廣場桃園緊鄰高鐵站，以高鐵交通樞紐為核心，結合商城、飯店、影城、餐飲、水族館等多元設施，加上IKEA旗艦店已經開幕，是複合式體驗的典範，可以滿足遊客「食、宿、遊、購、行」的需求。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰人壽希望在此創造各種嶄新生活、娛樂等不同場景，提供大家一日或兩天一夜旅遊的最佳去處，無論跟誰、無論體驗過多少次，來到這邊都像第一次到訪讓人心動。

引起高度討論的Xpark，7日中午12點開幕前已經有數百名遊客在門口等候，國泰人壽透露，門票在7月底開放預購後即被秒殺售罄，創下20多萬線上報名的踴躍景象，為疫情緊張的非常時期帶來穩定的力量，即便不用出國也可以體驗國際級水族館的超高水準。

「置地廣場桃園開發案」國泰投資逾200億元；而占地4500坪的水族館歷經3年才完工，有挑高透明大缸的福爾摩沙區、遇見水母、企鵝奇遇等，其中最大亮點就是位於店中央所設置的企鵝隧道，企鵝從上方滑行彷彿在空中飛行般，讓親臨現場的民眾驚呼連連；除了可愛療癒的水中生物，Xpark也結合科技與空間，讓民眾充分享受沉浸式的海洋感官體驗。

(中時 )