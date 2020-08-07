新北市瑞芳區瑞濱外海小船翻覆，海巡搜索2獲救2失踪。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區瑞濱外海小船翻覆，海巡搜索2獲救2失踪。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市瑞芳區瑞濱外海小船翻覆，海巡搜索2獲救2失踪。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市消防局於7日晚上10點多獲報指出，在瑞芳區台62下瑞濱外海，離岸邊約1公里處，有4人搭乘玻璃纖維小船前往釣魚，但不慎翻船，有2人漂在海上，被自用遊艇救起的2人送到碧砂漁港上岸，不需要送醫。

新北市消防局出動中正、信義人員16名、船1艘、消防車2、後勤車3台、空拍機3架(人3名)前往支援，現場仍有2人尚未發現，目前消防跟海巡船艇在附近搜尋中。

(中時 )