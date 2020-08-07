快訊》瑞芳區瑞濱外海小船翻覆 海巡搜索2人獲救2人失踪 23:112020/08/07 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市瑞芳區瑞濱外海小船翻覆，海巡搜索2獲救2失踪。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區瑞濱外海小船翻覆，海巡搜索2獲救2失踪。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真） 新北市瑞芳區瑞濱外海小船翻覆，海巡搜索2獲救2失踪。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真） 新北市瑞芳區瑞濱外海小船翻覆，海巡搜索2獲救2失踪。（新北市消防局提供／吳康瑋新北傳真） 新北市消防局於7日晚上10點多獲報指出，在瑞芳區台62下瑞濱外海，離岸邊約1公里處，有4人搭乘玻璃纖維小船前往釣魚，但不慎翻船，有2人漂在海上，被自用遊艇救起的2人送到碧砂漁港上岸，不需要送醫。 新北市消防局出動中正、信義人員16名、船1艘、消防車2、後勤車3台、空拍機3架(人3名)前往支援，現場仍有2人尚未發現，目前消防跟海巡船艇在附近搜尋中。 (中時 ) #新北市 #消防局 #海巡 #瑞芳 #北市消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-其他》海悅7月合併營收3.6億元 創單月歷史新高 08:182020/08/07 財經 台中鉛中毒案 盛唐中醫院長、九福中醫師、藥商3人聲押 09:392020/08/07 社會 旺House》 冠德秀朗橋站聯開案啟動 預計2025年完工 13:082020/08/07 財經 旺House》 暑假祭好康 建案抽賓士吸200位民眾擠爆現場 17:542020/08/07 財經 檢警環破獲南部河川公地遭棄置掩埋廢棄物 被告3人收押 19:042020/08/07 社會 台股、房市旺！MEISSEN壁畫收藏倍數增 年度特展詢問度超高 11:042020/08/07 財經 新北創客夏令營 動手做玩具 04:102020/08/07 地方新聞 報復性買盤 新莊海悅花園8周賣8成 04:102020/08/07 產業．科技 台中驚傳母攜子輕生前夫報案2人送醫急救中 09:182020/08/07 社會 新塭嘉應廟百年首次南巡北狩行經嘉義、台南 今晨起駕 09:402020/08/07 寶島 社會熱門新聞 趙正宇立委交保遭撤銷 理由曝光 - 社會 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 - 社會 OL爛醉吐滿身 暖男幫清洗「順便脫褲襪」忍臭味想硬上 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。