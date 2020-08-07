泰國編舞家皮歇．克朗淳新作《No.60》，為泰國傳統舞蹈注入現代舞元素。（鄭任南攝）

泰國編舞家皮歇．克朗淳新作《No.60》，為泰國傳統舞蹈注入現代舞元素。（鄭任南攝）

曾獲法國藝術文化獎、美國洛克斐勒三世大獎的泰國編舞家皮歇．克朗淳，長年致力把泰國傳統舞蹈轉換成現代風格，這趟來台，隔離14天順利出關，將演出編創長達20年的新作《No.60》。

克朗淳現年50歲，他表示自小在漁村裡長大，青少年時期到處惹事生非，16歲那年，遇見泰國傳統舞大師庫馬尼，帶他從街頭走向練舞的道路，徹底改變了他的一生。

克朗淳表示，練舞讓他學會真正的紀律，並在內心找到安定的力量，「但是我跳了那麼多傳統舞，我自己的舞蹈是什麼？這是我創作《No.60》的開始。」

克朗淳表示，這部作品以泰國傳統舞蹈箜舞（khon）為基礎，除了原有59個標準動作，他以這59個動作為基礎，再從中編創第60個動作，「這第60個動作，代表了我。」

克朗淳表示，發展了自己的舞作之後，再也不能躲在傳統舞之下，而是要坦然地面對各種意見，「以前有觀眾說我跳不好，我還可以有理由說，這就是傳統舞的模樣，但現在有了自己的舞步，就得更加真誠地面對自己與觀眾。」

3年前克朗淳帶著以泰國鬼節為靈感所編創的作品《靈薄域》來台，當時的他理著平頭，把自己形容成「魔鬼」，魔鬼是泰國傳統舞裡四種基本角色之一，包括男人、女人、魔鬼與猴子，此外，魔鬼是克朗淳學舞時第一個跳的角色，他一直把這個角色，放在心裡。

這趟來台，克朗淳待在隔離旅館裡，每日不間斷地自我練習，一出關開始排練的他，在台北公館一帶出沒，每天都喝不同家的珍珠奶茶，他說：「完成這部作品，我像是找到自己，現在的我，回歸到人，我的感覺很平靜。」他指著自己的頭髮說，過去有20年我的頭髮都長不長，「但現在放掉『魔鬼』這個角色，回到『人』，頭髮也變得茂密了。」

演出將於8月8日、9日，在台北水源劇場登場。

(中時 )