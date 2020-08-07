美國財政部7日對包括香港領導人林鄭月娥在內的陸港11名官員人實施新一輪制裁，指控他們壓縮香港政治自由。財長穆努欽公布制裁名單時表示，「美國與香港人民站在一起，我們會善用我們的工具以及當權機構鎖定那些削弱香港自治的人。」

受到制裁的11名中港官員，包括香港特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、警務處長鄧炳強、前警務處長盧偉聰、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛、香港維護國家安全委員會第一任秘書長陳國基，以及中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明、香港中聯辦主任駱惠寧、北京駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄。

影響所及，上述11人在美的資產或是委託美國人管理的資產，逾50%會被凍結，且必須向財政部的外國資產管制局（OFAC）報備。

美國政府上月才援引「2020年維吾爾人權政策法案」及「全球馬格尼茨基人權問責法」，制裁中共新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國等4名現任和前任高官。川普再就香港問題制裁中港官員，對北京帶來另一次重擊。

(中時 )