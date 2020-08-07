國內近日頻出現外籍人士返國後確診，引起民眾疑慮，但中央流行疫情指揮官陳時中仍認為台灣不用普篩。對此，台北市議員王世堅表示，他不反對普篩，還建議普篩應該是要在14天隔離期滿之後實施，並呼籲政府不要拿費用的問題當作反對普篩的藉口。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，針對是否要普篩，柯文哲回答的是最騎牆的，這跟他的性格一樣，其實他這樣講也不是要反對入境者去普篩，就故意講的模模糊糊。王世堅覺得柯文哲心態可議，因為所有的縣市首長裡面 只有他有醫療的專業背景，結果他就回答得這麼渾，還模稜兩可。

王世堅指出，至少我們國家現在重用的這些醫療公衛團隊，人家他們很肯定，而且很負責任地講出來為什麼，所以才形成這種決策。他認為行政院定調尊重專業這點是對的，因為政治退居二線，讓專業來領導，才能讓醫療公衛團隊在疫情爆發的這半年來 那方向都完全正確。

對於是否要普篩，王世堅覺得，用什麼理由來反對都可以，但不要用費用高來搪塞，並分析如果用政策的觀察期，用100天來觀察，1天花420萬，100天也才4億2000萬，就先做做看是怎麼樣，所以說不要以這個金額，而且這個錢對政府一年的預算來說只是零頭。

不過王世堅也說，現在還不必一入境就普篩，他認為普篩是對的，但要用在隔離14天期滿，觀察之後，居家檢疫之後再去做普篩。因為如果一入境普篩，採檢是陰性，會讓大家鬆懈，加上入境旅客會持有他出發國開的健康證明書，所以他建議，最好在隔離14天完，要進入7天自主健康管理這個階段之前來普篩，這樣是必要的，而且在這個時間點進行，會是最有效率的。

(中時新聞網)