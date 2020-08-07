時代力量創黨5年來，已有12人退黨，受前黨主席徐永明收賄案重擊，時代力量恐泡沫化。前立委沈富雄直指，時力實在對不起年輕人，甚至預言，徐永明政壇這條路是走不下去了。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，這個「時代」已經沒有「力量」，時力實在對不起大家，尤其對不起年輕人。時力出來時，大家覺得也許他們是唯一的清流，現在讓人家徹底失望。就好像台獨運動也一樣，現在正派的台獨運動式微，搞了一個陳柏惟出來，現在所有的希望都在陳柏惟身上，陳柏惟就表現好一點，要不然就是台獨的末日，所以這很悲哀。

沈富雄表示，時代力量本來就分成兩派，是因為跟民進黨的關係，要不要做小綠，要不做民進黨的奴才、另外一派就說不用。徐永明有沒有做壞事，黨內處理的就知道。這一次大家都脫黨了，就是說你再怎麼講，我們對你不信任。

沈富雄直言，徐永明對不起很多人，所以他提早辭職，當然說要止血，也是救了時代力量。其實他政壇這條路，是走不下去了。

(中時新聞網)